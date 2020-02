Zwei Autos sind Schrott

Eine 62-jährige Kulmbacherin hat am Donnerstagabend in Mainleus beim Abbiegen auf die Bundesstraße 289 ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verletzten sich zwei Personen leicht, beide Kraftwagen sind Schrott.

Gegen 19.55 Uhr wollte die Frau mit ihrem Ford aus der Holzstraße nach links auf die B 289 in Richtung Lichtenfels einbiegen. Da die Ampel Grün zeigte, lenkte sie ihr Auto auf die Bundesstraße, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden Audi eines 20-Jährigen, der wie seine 18-jährige Beifahrerin aus dem westlichen Landkreis stammt. Der junge Mann wollte - ebenfalls bei grüner Ampel - die Kreuzung geradeaus überqueren.

Der Ford prallte in die Seite des Audi, der dadurch ins Schleudern geriet und erst in der Holzstraße zum Stillstand kam. Das Auto der Unfallverursacherin blieb direkt an der Anstoßstelle liegen und war wie auch das Fahrzeug ihres Unfallgegners ein Fall für den Abschleppdienst. Die beiden Insassen des Audi kamen mit leichteren Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus, die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Autowracks war die B 289 etwa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt, es kam vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. pol