Am Freitagnachmittag wollte eine 42-jährige Frau an der Nordbrücke mit ihrem Pkw auf die B 85 in Richtung Süden auffahren. Dabei übersah sie einen 46-jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug die B 85 in Richtung Süden befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von circa 15 000 Euro. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 42-Jährige erlitt zudem noch ein HWS-Trauma und musste in der Helios-Frankenwaldklinik Kronach behandelt werden.