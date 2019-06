Weitramsdorf vor 18 Stunden

Wildunfall

Zwei Autos kollidieren mit einem Reh

Einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro verursachte ein kreuzendes Reh am Tambacher Berg bei einem Wildunfall am Freitag um 4 Uhr, in den gleich zwei Autos verwickelt waren. Ein Coburger, der mit s...