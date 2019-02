Im Kreisverkehr in Richtung Schnaittach kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 80-jährige Frau aus Schnaittach wollte mit ihrem Auto in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Schnaittach, der im Kreisverkehr fuhr und vorfahrtsberechtigt war. An beiden Pkw entstand ein geringer Schaden, verletzt wurde niemand.