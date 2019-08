Zwei Autos in einer Nacht verkratzt

Jeweils beide Fahrzeugseiten auf der kompletten Länge haben Unbekannte an einem BMW und einem Mercedes verkratzt. Diese Straftat muss laut Polizeiinspektion Coburg in der Nacht auf Dienstag passiert sein. An jedem der beiden Fahrzeuge verursachten die Täter dabei einen Schaden von mindestens 3000 Euro. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Bahnhofstraße und in der Eisfelder Straße geparkt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachbeschädigungen besteht, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den beiden Fällen nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645209 entgegen. pol