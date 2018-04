Zwei Autos fallen auf

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend in Knetzgau stellte die Polizei bei einem 35-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Montagabend in Ebelsbach fiel den Beamten ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf, an dessen Auto die Lichteinheit codiert wurde, so dass diese regenbogenfarbig leuchtete. Diese Veränderung hat ein Bußgeld zur Folge.