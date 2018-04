Zwei Autos beschädigt

Eine Sachbeschädigung an einem Auto und eine Unfallflucht verfolgt die Polizei in Haßfurt. Die Beifahrertür eines am Gries abgestellten Skoda wurde am Freitag zwischen 7.30 und 16.15 Uhr zerkratzt. Der weitere Fall: Das halbstündige Parken am Samstag gegen 8.15 Uhr in der Hauptstraße/Ecke Badergasse bekam einem BMW X3 nicht gut. Ein vermutlich weißes Fahrzeug war gegen die vordere linke Fahrzeugfront des BMW geprallt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.