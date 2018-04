Am Donnerstag sind im Stadtgebiet Bamberg zwei Autos aufgebrochen worden. In der Armeestraße schlug laut Polizei ein Unbekannter mittags zwischen 12.45 und 13.30 Uhr die hintere Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete eine Handtasche mit Ausweispapieren und einer Geldbörse. Schaden: etwa 100 Euro. In der Schwarzenbergstraße wurde dann noch in der Nacht zwischen 3.30 Uhr und 5.45 Uhr an einem blauen Opel die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Auch hieraus wurde eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Am Pkw wurde Sachschaden von 200 Euro angerichtet. pol