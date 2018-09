Zwei Autos angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem Privatanwesen in Oberfellendorf gegen zwei geparkte Autos gefahren. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Als Verursacherfahrzeug kommt ein blauer Opel in Betracht. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0.