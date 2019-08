Von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, sind in Eggolsheim an einem Peugeot 307 die beiden linken Reifen zerstochen worden. Das Fahrzeug war in einem Carport in den "Schottwiesen" abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim entgegen.