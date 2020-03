Zwei Autofahrerinnen werden leicht verletzt

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am Donnerstag im Raum Hofheim. Eine 52-Jährige war mit ihrem Opel Corsa gegen 18.35 Uhr von Goßmannsdorf in Richtung Bundesstraße 303 unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 38-Jährige mit einem Dacia Dokker von Burgpreppach in Richtung Hofheim. Die Opel-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Burgpreppach auf die B 303 abbiegen, übersah den Dacia und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Opel wurde dabei in den angrenzenden Acker geschleudert und die Fahrerin leicht verletzt. Auch die Fahrerin des Dacia erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkws entstand Schaden von jeweils 7000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehren aus Hofheim, Goßmannsdorf und Burgpreppach gesichert.