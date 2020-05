Zwei Autofahrer und Fußgänger mit Drogen

Die Haßfurter Polizei deckte weitere vier Drogendelikte auf. Die Tatorte sind Hofheim und Haßfurt. Am Montagmorgen bog ein Audi-Fahrer in Hofheim mit quietschenden Reifen von der Rügheimer Straße in die Ringstraße ab. Bei der Kontrolle auf einem Betriebsgelände wurden bei dem 23-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nach dem positiven Urintest vor Ort musste der Autofahrer zur Blutprobe. Um 16 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Hofheim eine 33-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei der Fiat-Fahrerin wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Urintest verlief positiv. Sie gab an, am Morgen Amphetamin konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. In der Bahnhofstraße in Haßfurt wurde am Montagnachmittag ein 14-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Marihuana gefunden. Der Jugendliche und dessen Vater wurden zur Sachbearbeitung auf die Dienststelle gebracht. Um 23.05 Uhr waren ein 20- und ein 23-jähriger Mann in Haßfurt vom Heideloffplatz in Richtung Centstraße unterwegs. Beim Erblicken der Streife wurden die beiden Männer sichtlich nervös. Der 20-Jährige drehte sich um und langte in seine Hose. Bei der Durchsuchung wurde in seiner Hose Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Er wurde auf die Dienststelle der Polizei gebracht, die nur wenige Meter entfernt liegt. Während der gesamten Kontrolle waren die beiden Männer aggressiv.