Zwei Autofahrer müssen jetzt laufen

Die Haßfurter Polizei hat am Sonntag Autofahrer kontrolliert und dabei zwei Verkehrssünder im Stadtgebiet von Hofheim sowie in der Gemeinde Theres beanstandet. In den frühen Morgenstunden wurde in Rügheim in der Hauptstraße bei einem 51-Jährigen, der mit dem Fiat Punto unterwegs war, Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test mit dem Alkomaten vor Ort erbrachte einen Wert von 0,56 Promille. In Theres wurde am Abend der Fahrer eines VW Golf, der auf der früheren B 26 in Richtung Schweinfurt unterwesg war, gestoppt. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem gab er an, am Vorabend Joints und Amphetamin konsumiert zu haben. Ebenso war der 31-Jährige unbefugt mit dem Fahrzeug unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Autoschlüssel an die Mutter übergeben. Eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle von einem Arzt durchgeführt. Der 31 Jahre alte Mann muss nun mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.