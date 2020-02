Zwei Autofahrer bekommen Fahrverbot

Zwei Autofahrer, die am Donnerstagabend mit zu viel Alkohol intus im Straßenverkehr unterwegs waren, zogen Beamte der Coburger Polizei-Inspektion aus dem Verkehr. Um 22.45 Uhr kontrollierten sie einen 48-Jährigen in der Mohrenstraße. Bei ihm zeigte der Alkomat einen Wert von 0,58 Promille. Um 23.40 Uhr wurde ein 53-Jähriger mit seinem Seat in der Bamberger Straße kontrolliert. Bei ihm lag das Alkomatergebnis bei 0,56 Promille. In beiden Fällen unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Beide Fahrer müssen sich nun auf eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot einstellen. pol