Zwei Ausstellungen widmen sich dem Grün in den Dörfern

Die Initiative Rodachtal beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv mit der Stärkung der Innenentwicklung, um so lebendige und attraktive Ortskerne zu erhalten. Mit der Doppelausstellung "Grün ins Dorf" soll nun das Thema Pflanzen und Begrünung mehr in den Fokus gerückt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag, 5. März, findet um 18 Uhr eine Vernissage mit Vortrag im Kompetenzzentrum Bauen im Rodachtal - kurz Markt 33 - in Ummerstadt statt. Eröffnet werden gleich zwei Ausstellungen.

Was macht die Begrünung unserer Dörfer regionaltypisch? In welcher Weise prägt die Grüngestaltung den Charakter unserer Dörfer? Diesen und weiteren Fragen geht die Ausstellung "Dorfgrün gestalten" nach. Künstlerisches Highlight des Abends ist die Eröffnung einer Bildergalerie mit Tuschezeichnungen schützenswerter Pflanzen von Annelore Römhild. Die Hildburghäuser Künstlerin widmet sich in ihren zarten Tuschezeichnungen den kulturhistorisch regional verwurzelten Pflanzen. Die "blumige" Doppelausstellung wird im Markt 33 bis zum 16. April 2020 zu sehen sein.

Die Initiative Rodachtal ist ein seit 2001 bestehender Zusammenschluss von inzwischen fünf thüringischen (Eisfeld, Heldburg, Hildburghausen, Straufhain, Ummerstadt) und sechs bayerischen Gemeinden (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf). Mitglieder in dem Bündnis sind auch die Landkreise Coburg und Hildburghausen. red