Zwei Auffahrunfälle an selber Stelle

Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr kam es an der Kreuzung der Kreisstraße von Eltingshausen zur früheren B19 (KG43/St2445), zwischen Eltingshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf einen 33-jährigen Harley-Fahrer auf, der an der Kreuzung warten musste. Beide Beteiligten wurden dadurch leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 16 000 Euro. An der selben Stelle trug sich dann gegen 21.15 Uhr ein ähnlicher Unfall zu. Die Fahrerin eines Mercedes realisierte nach Polizeiangaben zu spät, dass der Fahrer eines Seat hielt und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. pol