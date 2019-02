Zwei Alkoholfahrten im Itzgrund aufgedeckt

Coburger Polizisten kontrollierten in der Nacht zum Freitag um 22 Uhr in Bodelstadt den 27-jährigen Fahrer eines Mitsubishi. Bei ihm zeigte der Alkomat 1,38 Promille an. Eine Blutentnahme folgte. Kurz vor Mitternacht wurde in Gleußen der 38-jährige Fahrer eines VW kontrolliert. Hier zeigte der Alkomat 0,66 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. pol