Zwei Absagen in Kronach

Wegen des Coronavirus muss der für Samstag, 14. März, angekündigte Darmkrebstag abgesagt und verschoben werden. Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs e.V." und die Helios-Frankenwaldklinik Kronach informierten am Dienstag darüber, dass der ursprünglich für kommenden Samstag, 14. März, geplante Darmkrebstag verschoben wird. "Damit folgen wir der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach derzeit Großveranstaltungen intensiv bewertet werden sollen. Als Gesundheitsdienstleister sei man den Patienten und Besuchern verpflichtet. "Daher möchten wir kein unnötiges Risiko eingehen und die Übertragung von Infektionskrankheiten auf Patiententreffs und -veranstaltungen verhindern", so die Stellungnahme der Helios-Frankenwaldklinik. Es sei vorgesehen, den Darmkrebstag in den kommenden Monaten nachzuholen. Das neue Datum werde rechtzeitig in Zeitungen und sonstigen Veröffentlichungen mitgeteilt.

Kein verkaufsoffener Sonntag

Nicht stattfinden wird auf Grund der aktuellen Entwicklung auch der für 22. März geplante verkaufsoffene Sonntag in Kronach. Dies teilte die Aktionsgemeinschaft Kronach am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mit. eh/red