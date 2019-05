Zwei 92-Jährige feiern eiserne Hochzeit

Im Wiesenttaler Gemeindeteil Oberfellendorf feierten Georg und Christine Nützel eiserne Hochzeit.

Die Jubelbraut ist eine geborene Müller aus Kanndorf. Beim Tanz in Birkenreuth haben sie sich kennengelernt. Zum Fest gratulierten die Tochter mit Familienanhang. Das sind vier Enkel und sechs Urenkel.

Die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal überbrachte Bürgermeister Helmut Taut (FW). Stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar (FW) gratulierte für den Landkreis Forchheim.

Das Jubelpaar verbindet nicht nur eine 65-jährige Treue, sondern auch ein gleiches Alter. Beide sind 92 Jahre alt und erblickten nur 40 Tage auseinander das Licht der Welt. Die Eheleute arbeiteten zeitlebens in der eigenen Landwirtschaft. Der Jubelbräutigam musste in den Krieg ziehen, kam aber wohlbehalten zurück in die Heimat. Hier wieder angekommen, trat er 1948 dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Streitberg bei und spielte 30 Jahre lang Trompete. Auch in der Feuerwehr seines Heimatdorfes hat sich Georg Nützel engagiert. Hier war er nicht nur aktives Mitglied, sondern auch 25 Jahre lang stellvertretender Kommandant. hl