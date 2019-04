Zweckverband stellt die Vorzugstrasse der Stadt-Umland-Bahn vor

Am Dienstag, 7. Mai, findet das sechste Dialogforum zur Stadt-Umland-Bahn (Stub) statt. Im Vereinshaus in Herzogenaurach präsentiert um 18.30 Uhr der Zweckverband den Linienverlauf der Stub, der als Vorzugstrasse in die Unterlagen des Raumordnungsverfahrens aufgenommen werden soll.

Über 100 mögliche Streckenführungen hat der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn gemeinsam mit seinen beauftragten Planungsbüros in den vergangenen Monaten umfangreich bewertet. In einem mehrstufigen formalisierten Auswahlverfahren wurden Schritt für Schritt die aus planerischer Sicht aussichtsreichsten Varianten ermittelt, heißt es in der Einladung zum Dialogforum. Nach der Präsentation der Untersuchungsergebnisse zur Regnitzquerung im fünften Dialogforum steht in der kommenden Veranstaltung der gesamte Streckenverlauf von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach im Mittelpunkt. "Insgesamt acht Teilstrecken-Varianten haben außerhalb der Regnitzquerung die letzte Stufe des Formalisierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahrens erreicht. Während die Prüfung der Variante über die Rathgeberstraße in Herzogenaurach bereits abgeschlossen ist, werden für das Stadtgebiet in Erlangen derzeit noch sieben Teilstrecken-Varianten intensiver betrachtet: eine alternative Route im Bereich des Nahversorgungszentrums in Büchenbach, eine im Erlanger Stadtzentrum über die Sieboldstraße, eine Variante über die Friedrich-Bauer-Straße im Erlanger Süden sowie vier in Tennenlohe", erläutert Daniel Große-Verspohl, Geschäftsleiter des Zweckverbands.

Gemeinsam mit seinen Fachplanern wird der Zweckverband im sechsten Dialogforum die detaillierten Bewertungen der Teilstrecken-Varianten vorstellen und aufzeigen, welche Linienführung der Stub aus Sicht der Gutachter die Vorzugstrasse für das anstehende Raumordnungsverfahren sein sollte.

Alle interessierten Bürger sind zum sechsten Dialogforum herzlich eingeladen. Für alle Teilnehmer aus Erlangen und Nürnberg bietet der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn einen kostenlosen Shuttleservice (Hin- und Rückfahrt) per Bus an. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@stadtumlandbahn.de bis 30. April möglich. Der Zweckverband empfiehlt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bzw. des Shuttles. Im direkten Umfeld des Vereinshauses stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Bei Anreise mit dem Auto kann der wenige Gehminuten entfernte Parkplatz "P1 An der Schütt" angefahren werden. red