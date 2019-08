ZV StUB schaut sich in Nürnberg um

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB) veranstaltet sein nächstes Dialogforum am Montag, 9. September, um 17 Uhr in Nürnberg. Mit einer angemieteten Straßenbahn erkunden die Teilnehmer das Nürnberger Straßenbahnnetz.

Im Mittelpunkt der Fahrt steht das Thema Haltestellen. Nach Abschluss des derzeit laufenden Raumordnungsverfahrens werden die beauftragten Ingenieurbüros Anfang 2020 mit der detaillierteren Streckenplanung der Stadt-Umland-Bahn beginnen, heißt es in der Pressemitteilung des Zweckverbands.

Dann geht es unter anderem um die konkrete Gleisführung, die Planung der Bauwerke sowie die genaue Lage und Gestaltung der Haltestellen. "Auch in dieser Planungsphase setzen wir wieder auf eine aktive Bürgerbeteiligung und einen offenen Austausch", erläutert Daniel Große-Verspohl, Geschäftsleiter des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn.

Mit S-Bahn durch Nürnberg

Zusammen mit interessierten Bürgern der drei Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach wird der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn in einem mobilen Dialogforum einzelne Straßenbahnhaltestellen in Nürnberg besichtigen. Ein Mitarbeiter der VAG wird die jeweiligen Besonderheiten erläutern.

"Es gibt unterschiedliche Typen von Haltestellen. Diese wollen wir uns mit den Teilnehmenden vor Ort näher anschauen, da es auch bei der Stadt- Umland-Bahn mit Blick auf die örtlichen Gegebenheiten verschiedene Bauweisen von Haltestellen geben wird. Mit den gewonnenen Eindrücken wollen wir dann Anfang 2020 in die nächste Planungsphase starten und gemeinsam die Streckenabschnitte der StUB genauer betrachten", erklärt Große-Verspohl.

Anmeldung zum Dialogforum

Da das mobile Dialogforum in einer Nürnberger Straßenbahn stattfindet, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@stadtumlandbahn.de bis Freitag, 30. August, möglich.

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB), mit seiner Geschäftsstelle in Erlangen, ist für die Planung, den Bau und Betrieb der StUB zuständig. Mitglieder des ZV StUB sind die drei Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Verbandsvorsitzender ist derzeit German Hacker, Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach.

Raumordnungsverfahren

Bei der Stadt-Umland-Bahn handelt es sich aktuell um eines der größten Straßenbahnprojekte in Deutschland. Das Raumordnungsverfahren beurteilt bauliche Vorhaben, die eine überörtliche Bedeutung haben, auf ihre Raumverträglichkeit. Gesetzliche Grundlage ist das Bayerische Landesplanungsgesetz. red