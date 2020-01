Zuwendungen stehen auf der Tagesordnung

Am Donnerstag, 16. Januar, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Lauter eine Sitzung des Gemeinderates Lauter statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehört unter anderem die Genehmigung der Annahme von Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke für das Jahr 2019 und die Vorstellung der Planung zur Errichtung einer Bauhofgarage in der Schulstraße in Lauter. red