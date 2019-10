Zuversicht beim TSV Weißenbrunn II vor Heimspiel gegen Spitzenreiter

Die Hälfte der Saison ist in der Kreisklasse 2 vorüber. Mit dem FC Altenkunstadt/Woffendorf und dem VfR Johannisthal haben sich bereits zwei Mannschaften etwas abgesetzt. Der SSV Ober-/Unterlangenstadt hält aber noch den Anschluss nach vorne. Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf den Tabellendritten gleich eine Herausforderung.

Denn im Topspiel der Woche empfangen die Langenstädter die SpVgg Isling. Hier heißt es also: Dritter gegen Sechster. Mit einem Sieg wollen die Langenstädter weiterhin die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz am Leben erhalten. Mit einem Erfolg des SSV rechnet zumindest Tobias Sesselmann, Trainer der Reserve-Mannschaft des TSV Weißenbrunn. "Ich denke, dass die Langenstädter diese Partie gewinnen werden", sagt er.

Leichtsinnsfehler abstellen

Hinter Sesselmann und seiner Mannschaft hingegen liegt eine turbulente Hinrunde. Die Weißenbrunner Reserve startete gleich mit einer Unserie von sechs Niederlagen in Folge in die aktuelle Spielzeit, hinzu kam auch noch der Abzug von drei Punkten für den zweimaligen Einsatz nicht spielberechtigter Akteure. Trotzdem fingen sich die Weißenbrunner im Laufe der Hinrunde, sie rangieren derzeit trotz des Abzugs mit zwölf Punkten auf der 13. Tabellenposition.

Um die Rückrunde erfolgreicher als die Hinserie zu gestalten, muss vor allem eine konzentriertere Leistung auf dem Platz erbracht werden, ist Sesselmann überzeugt: "Es waren Spiele in der Hinrunde dabei, die uns in dieser Form nicht passieren dürfen. Jetzt machen wir aber mal weiter und versuchen, die Leichtsinnsfehler aus der Hinrunde abzustellen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt."

Die nächste Möglichkeit auf Punkte bietet sich für Sesselmann und seine Mannschaft im Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenführer aus Altenkunstadt. "Es wird sicher nicht einfach, aber auch gegen sie können wir punkten. Wir wissen auch schon, wie", wirft Sesselmann die Flinte nicht vorzeitig ins Korn. Zumal der Druck auf Altenkunstadt lastet. Sie benötigen einen Erfolg, um weiter sicher ganz oben in der Tabelle zu sein. "Das ist für uns ein Bonusspiel. Keiner erwartet was von uns", ist sich Sesselmann daher bewusst. teb