Zuverlässig und engagiert

Die Kanzlei Rausch & Zeiger hat langjährige Mitarbeiter geehrt. "Initiative, Engagement und Zuverlässigkeit sind keine selbstverständlichen Eigenschaften, und dies wissen wir sehr zu schätzen", erklärte Marco Rausch.

Zum 20-jährigen Jubiläum gratulierten die Geschäftsführer Anja Schüler und Diana Strohmenger, die in der Steuerkanzlei in Burgsinn tätig sind. 20 Jahre, so betonte Udo Zeiger, seien gleichbedeutend mit Beständigkeit und Treue, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Gewissenhaftigkeit und Genauigkeiten seien Eigenschaften, die Diana Strohmenger auszeichneten. Darüber hinaus stelle die Steuerfachangestellte ihre Flexibilität durch den regelmäßigen Wechsel zwischen Bad Brückenau und Burgsinn unter Beweis.

Die hauptsächliche Tätigkeit von Anja Schüler ist die Erstellung von Jahresabschlüssen und Einkommensteuer-Erklärungen. Viele Mandanten würden von der Steuerfachangestellten bereits seit vielen Jahre betreut.

Zu einem besonderen Jubiläum beglückwünschten die Geschäftsführer Sabine Reuß-Kast. Vor 30 Jahren hat sie mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau die Arbeit in der Kanzlei in Bad Brückenau aufgenommen. Im Laufe der Jahre übernahm sie zahlreiche weitere Bereiche. Ihr Organisationstalent, ihre Offenheit für Veränderungen und die Fürsorge für ein gutes Betriebsklima würden von Kollegen und Geschäftsführung gleichermaßen geschätzt, so Udo Zeiger. Darüber hinaus arbeite sich die Assistentin der Geschäftsleitung schnell in neue Aufgabenbereiche wie zum Beispiel die Digitalisierung ein. red