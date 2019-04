Zusteller und Kunde geraten aneinander

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am späten Freitagnachmittag in Stralsbach zwischen einem Postzusteller und einem Anwohner gekommen. Dabei sind den ersten Ermittlungen zufolge beide Personen verletzt worden, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. Gegen 16.30 Uhr klingelte der Zusteller mit Postgut bei dem Kunden. Aufgrund eines vorausgegangenen Vorfalls gerieten die beiden aneinander, wobei der 19-Jährige Zusteller dem 70-Jährigen Kunden ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt haben soll. Dieser ließ sich in ein Krankenhaus einweisen. In seiner Vernehmung gab der Postbote an, von dem Kontrahenten ebenfalls geschlagen und im Gesicht verletzt worden zu sein. Um den genauen Sachverhalt aufzuklären, sind weitere Ermittlungen seitens der Polizei nötig, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol