Zustand der Straßen ist ein Thema

Zur nächsten Sitzung des Gemeinderats Leutenbach ergeht Einladung an die Bevölkerung. Die Zusammenkunft beginnt am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht die Vorstellung der Straßenzustandsbewertung. Weitere Punkte sind die Berichte über die Bürgerversammlungen in den Gemeindeteilen Ortspitz (9. November), Mittelehrenbach (12. November) und Oberehrenbach ( 5. Dezember). Außerdem wird aus den öffentlichen Sitzungen des Schulverbands Kirchehrenbach und Ehrenbürg sowie der Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach berichtet. red