Zustand bleibt 2020 erst mal so

Der Ausbau der Zeickhorner Straße könnte auf 2021 verschoben werden, wie Bürgermeister Bernd Reisenweber (BG) bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag berichtete. Er verwies auf ein Schreiben der Regierung von Oberfranken, wonach das Bauvorhaben für eine Förderung im oberfränkischen Kontingent zumindest für 2020 vorgemerkt ist.

"Das Geld wird also knapp"

In den Schreiben verweist die Regierung darauf, dass der bayernweit angemeldete Kontingentbedarf der Regierungen für das Jahr 2020 deutlich den aktuell vorhandenen Verfügungsrahmen übersteige. Erforderliche Kontingente könnten daher nicht in der gewünschten Höhe zugewiesen werden. Daher sei zwingend geboten, der Gemeinde nun erstmals die Vormerkung unter Vorbehalt mitzuteilen. Die Regierung von Oberfranken sehe sich gezwungen, dass nach Eingang der Zuwendungsanträge gearbeitet wird und die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn in 2020 nicht mehr erteilt werden könne und die Gemeinde das Projekt auf 2021 verschieben müsse. Kommentar des Bürgermeisters: "Das Geld wird also knapp."

Anders sieht es aus bei der Zuwendung aufgrund der Bedarfsmitteilung der Gemeinde in Sachen "Neuordnung des Bahnhofsumfeldes". Die Regierung von Oberfranken hat zwischenzeitlich den Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme erlassen.

Keine Einwände gab es gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Rosenberg" und gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Grub am Forst. Auch gegen den "Solarpark Klosterlangheim" der Stadt Lichtenfels, die ebenfalls entsprechende Unterlagen vorgelegt hatte, gab es keine Einwände. Dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Frohnlach wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Es gibt neues Personal. Vorgestellt haben sich drei neue Mitarbeiter der Gemeinde: Lorenz Friedrich wird sich als Sozialmanager um die Jugendarbeit kümmern. Andreas Zisterer und Sebastian Streng sind für den Ebersdorfer Bauhof zuständig.