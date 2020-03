Zuspruch, Solidarität und Absagen

Eigentlich ist alles vorbereitet: Am 8. Mai sollen die Feierabendkonzerte in der Altstadt von Bad Brückenau beginnen. Die neue Veranstaltungsreihe der Stadt hat im vergangenen Jahr bei Künstlern und Gästen zu "extrem guten Rückmeldungen" geführt, berichtet Amina Hartke von der Tourist-Information. Doch wegen der aktuellen Lage "kann momentan keine Aussage zu den geplanten Veranstaltungen gemacht werden", teilt Hartke mit. "Wir können den ersten Termin zum jetzigen Zeitpunkt weder ab- noch zusagen."

Was die anstehenden Veranstaltungen im Frühling und Sommer betrifft, versuchen die Mitarbeiter der Tourist-Info "die Entscheidungen darüber, ob etwas stattfindet, so weit wie möglich nach hinten zu schieben". Das betreffe auch das Stadtfest am letzten Juniwochenende. Die Tourist-Info und die Georgi-Kurhalle sind für Besucher zum aktuellen Zeitpunkt geschlossen. Die Mitarbeiter bitten ausschließlich um telefonische Kontaktaufnahme.

Die Einzelhändler trifft die vorübergehenden Schließungen hart. "Wir sind alle schwer betroffen", teilt Ute von Landenberg von der Buchhandlung Nikolaus mit. Trotzdem befürworte sie die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Am kommenden Sonntag sollte der Frühlingsmarkt stattfinden. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob oder wann der Frühlingsmarkt nachgeholt werden kann", sagt die Buchhändlerin. Allerdings stehe die Werbegemeinschaft diesbezüglich in engem Austausch mit der Stadt.

Trotz Ladenschließungen sind die Einzelhändler erreichbar. Der Verkauf erfolgt über den Versandweg. "Wir bieten alle per Telefon oder Mail einen Verkaufsservice an", heißt es einheitlich auf Nachfrage bei den Einzelhändlern. Auf den jeweiligen Internet- und Facebookseiten sind die Kontaktmöglichkeiten aufgelistet. "Es ist schön zu sehen, wie viel Solidarität die Kunden aufbringen", sagt von Landenberg über den Zuspruch aus der Bevölkerung.

Im Staatsbad sind die öffentlichen Gebäude auch von den Schließungen betroffen. Die Gäste-Information, die Wandelhalle und das Kursaalgebäude sind zu, teilt Kurdirektorin Andrea Schallenkammer mit. Alle Veranstaltungen sind bis zum 19. April abgesagt. Allerdings, sagt Schallenkammer, "sind die öffentlichen Toiletten und das Parkdeck nach wie vor offen."

Im Park sei wegen des schönen Wetters in den vergangenen Tagen trotzdem einiges los gewesen, doch "die Menschen halten sich an die Vorschriften", berichtet die Kurdirektorin. "Massiv von den Einschränkungen betroffen sind vor allem die Hotels, Gastronomen und Kliniken im Staatsbad."

Die Bauarbeiten am Fürstenhof und im Schlosspark schreiten hingegen wie gewohnt weiter voran, weiß Schallenkammer auch Positives zu berichten - "natürlich unter Berücksichtigung der Vorschriften". Es sei schön zu sehen, wie in manchen Wirtschaftszweigen noch Normalität herrsche.

Gert Frank, Vorstandsvorsitzender der Limes Schlosskliniken, bestätigt den Fortschritt der Bauarbeiten. Aktuell würden Büromöbel und Möbel geliefert, und Anfang April beginne der Testbetrieb. "Es fehlen noch Genehmigungen, die im April eingeholt werden sollen", sagt Frank. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe er einer baldigen Eröffnung positiv entgegen.