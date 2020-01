Zuschusshöhe noch offen

Beim Zuschussantrag der katholischen Filialkirchenstiftung St. Michael Großenseebach wegen der Beschaffung einer neuen Orgel zum Preis von knapp 32 000 Euro herrschte Einigkeit im Großenseebacher Gemeinderat. Allerdings war im Beschlussvorschlag keine Summe eingetragen. "Dazu besteht keine zeitliche Notwendigkeit", erklärte Verwaltungsleiter Martin Hofmann. Da Zuschüsse an Kirchen nicht unter die Vereinsrichtlinien fallen, sondern individuell vergeben werden, legt der Gemeinderat die Höhe der Summe fest. Allerdings gebe es dazu wegen einer anderen Angelegenheit noch Klärungsbedarf.

In der zurückliegenden Zeit waren kirchliche Investitionsmaßnahmen immer gefördert worden. Auch der vorliegende Antrag sei grundsätzlich förderfähig, so Hofmann. Der Gemeinderat nahm vom Antrag zustimmend Kenntnis und stellte eine angemessene Förderung für die Anschaffung einer neuen Orgel in Aussicht. sae