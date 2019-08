Eine Sitzung des Gemeinderates Ermershausen findet am Dienstag, 20. August, statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus von Ermershausen. Der einzige Tagesordnungspunkt ist der Zuschussantrag des Haßbergvereins und der Trachtengruppe Ermershausen zur Repräsentation am Oktoberfestumzug in München. In einigen Wochen findet das Oktoberfest in München statt; der Auftakt erfolgt mit dem Umzug. red