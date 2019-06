Zuschussanträge im Hauptausschuss

Am Mittwoch, 3. Juli, findet um 18 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses des Haßfurter Stadtrates statt. Dabei geht es um Projektfonds für das Städtebauförderungsgebiet "Innenstadt", das Betreuungsangebot für Kinder 2019/20, einen Antrag der evangelischen Kirchengemeinde Haßfurt auf Gewährung eines Zuschusses zur Sanierung der Außenanlage und zur Beschaffung von Spielgeräten in der evangelischen Kindertagesstätte in Haßfurt "Am Rödersgraben" sowie einen Antrag des Vereins "Lebenstraum" Haßfurt auf Gewährung eines Zuschusses zum Erwerb und zur Sanierung des Objektes "Theodor-Morung-Straße 23" in Haßfurt. red