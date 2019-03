Zuschussanträge auf der Tagesordnung

Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr im Rathaus. Bei der Sitzung geht es unter anderem um den Zuschussantrag des Kath. Pfarramtes St. Nikolaus für die Erweiterung der Bücherei mit neuen Medien im Jahr 2019 und die Gewährung eines Kulturförderzuschusses an den Gesangverein Sängerlust 2019. Des Weiteren geht es um den Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes "Geracher Weg" und die Aufstellung des Bebauungsplanes "Röderweg Süd" in Baunach. red