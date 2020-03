Zuschuss zur Atemschutzüberwachung

Der Erste Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Hausen, Marco Weichert, hatte bei der Gemeinde einen Zuschuss für die Atemschutzüberwachung beantragt. Um die Arbeit in der Wehr effektiver zu machen und die Sicherheit zu gewährleisten, soll diese in das neue Löschfahrzeug MLF integriert werden.

Das Gerät ermöglicht es Weicherts Angaben zufolge, den Atemschutzträger im Einsatz elektronisch zu überwachen und ihm Schutz zu bieten, während er bei Brandeinsätzen in verrauchten Gebäuden und Räumen selbst Gefahren ausgesetzt ist. Im großen Löschfahrzeug LF16/12 befindet sich bereits ein baugleiches Gerät. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 2100 Euro. Um die Anschaffung einer weiteren Atemschutzüberwachung zu ermöglichen, hatte die FFW Hausen den Antrag auf Übernahme der Kosten in Höhe von 30 Prozent der Gesamtkosten gestellt. Dem stimmte das Gremium in der jüngsten Sitzung jetzt einstimmig zu.

Die Fraktionen der SPD und CSU hatten den Antrag gestellt, bei den Planungen für das Sport- und Gemeindezentrum einen Jugendraum mit einzuplanen. Bei der Ausgestaltung sowie der Größe des Raumes werden der Jugendpfleger Patrick Peter und Jugendliche mit einbezogen. Nach kurzer Beratung im Gremium stimmte man dem Vorhaben einstimmig zu.

Mehrheitlich verabschiedete das Gremium einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag zwischen den Gemeinden Heroldsbach und Hausen für das Projekt "Skater- und Bikepark". Gegenstand ist eine Interessengemeinschaft zur Erstellung einer Skater- und Bike-Anlage als interkommunales Projekt aus dem gemeinsamen Isek. Hierfür sollen die entsprechenden Fördermittel bei der Regierung von Oberfranken beantragt werden. Beide Gemeinden werden gemeinsam planen, die Federführung liegt bei der Gemeinde Hausen, die auch die Fördermittelanträge stellt.

Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert informierte das Gremium darüber, dass in den nächsten Tagen der Spatenstich für den Bau des Kindergartens St. Laurentius in Wimmelbach erfolgt und die Verwirklichung einer Nahwärmeversorgung geplant ist.