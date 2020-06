Zuschuss-Regularien für Sportvereine diskutiert

Vom TSV Thundorf lag dem Thundorfer Gemeinderat ein Zuschussantrag für die Gastraumsanierung des Vereinsheimes vor.

Hierbei ist unter anderem geplant, den Bodenbelag neu zu fliesen, die Elektrik zu erneuern, den Einbau einer Akustikdecke mit Erneuerung und Verbesserung der Dachdämmung und der Einbau einer neuen Gastraumbestuhlung. Für diese geplanten Maßnahmen liegen entsprechende Angebote von diversen Firmen vor.

Gemäß einem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Februar gewährt die Gemeinde eine Förderung an Vereine in Höhe von 50 v.H. der Gesamtkosten, maximal jedoch 10 000 Euro, pro Maßnahme. Dieser Maximalbetrag ergibt sich aus den vorgelegten Sanierungskosten.

Einige Gemeinderäte lösten eine Diskussion aus und werteten den Beschluss vom Februar so, dass ein Verein im Haushaltsjahr nur einen Antrag stellen kann, und nicht, wie in diesem vorliegenden Fall, Maßnahmen bezogen bis zum Maximalbetrag auch mehrere.

Gemeinderätin Sigrid Hotaling sieht im Antrag des Sportvereins gegebenenfalls einen Nachtrag zur bereits in diesem Jahr erfolgten Förderung an den TSV in Höhe von 6694,06 Euro für eine neue Warmwasseranlage im Sportheim. Schließlich stellen die Gemeinderäte Jürgen Gleißner und Volker Mauer den Antrag, dem TSV Thundorf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 10 000 Euro zu gewähren und bei nächster Gelegenheit, den Beschluss zu ändern und klar zu definieren, dass zukünftig nur ein Zuschussantrag pro Verein und nicht Maßnahme bezogen im Jahr in Höhe von 50 v.H. der Gesamtkosten (maximal 10 000 Euro) gestellt werden kann. Diesem Antrag wurde vom Rat mehrheitlich stattgegeben.

Dem Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau eines Einfamilienhauses mit neuem Anbau in Rothhausen wurde vom Gemeinderat das Einvernehmen erteilt. Der Bauherr beabsichtigt das vorhandene Einfamilienhaus in der Stadtlauringer Straße in Rothhausen umzubauen. Der Umbau bezieht sich im Wesentlichen auf den Bereich des Dachgeschosses. Das Dach soll abgenommen und teilweise erhöht werden. Das Baugrundstück befindet sich im Innerortsbereich und fügt sich in die nähere Umgebungsbebauung ein.