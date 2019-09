Zuschuss für Projekt der Asco

Die Sprachenschule Asco will einen zweisprachigen Kindergarten mit 25 Plätzen in der Innenstadt eröffnen. Weil momentan kein geeignetes Gebäude zur Verfügung steht, werden an der Alexandrinenstraße (Grundstück ehemalige Spindler-Villa) 14 Container aufgestellt. Die Stadt beteiligt sich an den Betriebskosten: Rund 340 000 Euro gewährt sie für die Nutzung der Container über fünf Jahre. Der Betrieb soll noch im November/Dezember starten Bis zum Jahr 2021 will die Stadt insgesamt weitere 90 Kita-Plätze einrichten. sb