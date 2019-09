Der Marktgemeinderat Maßbach kommt am Dienstag, 24. September, zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Beginn ist um 19 Uhr. Zur Beratung steht ein Antrag der Pfarreiengemeinschaft "Im Lauertal" auf Gewährung eines Zuschusses für die Erneuerung des Zaunes an der katholischen Kirche in Maßbach an. sek