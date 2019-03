Zuschuss für Imker

Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Bau des neuen Lehrbienenstandes des Imkervereins Münnerstadt und Umgebung mit zehn Prozent zu unterstützen, auch wenn sich die Baukosten gegenüber dem ersten Antrag fast verdoppelt haben. Zunächst waren die Imker von Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro ausgegangen, wofür sie einen Zuschuss in Höhe von 2500 Euro bekommen hätten. Doch jetzt liegen die tatsächlichen Baukosten bei 48 400 Euro. Nun bekommen die Imker für den neuen Lehrbienenstand einen Zuschuss in Höhe von 4840 Euro. tm