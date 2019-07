Zuschuss für die Orgel

Der Herzogenauracher Stadtrat hat in seiner Sitzung beschlossen, dass zu den Kosten des Einbaus einer neuen Orgel in der Evangelischen Kirche ein Zuschuss in Höhe von 144 000 Euro gewährleistet wird. Anfang Juli hatte die evangelische Gemeinde entsprechend Antrag gestellt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Einbaus werden dort mit 600 000 Euro beziffert. Im Hinblick auf die dadurch erfolgende Bereicherung der musikalischen Möglichkeiten in der Stadt empfahl die Verwaltung die dann auch erfolgte Zustimmung. mb