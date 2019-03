Zuschuss für Barmherzige Brüder

Mit rund 250 000 Euro bezuschusst der Bezirk Mittelfranken die Errichtung eines Wohnheims für zwölf Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in Gremsdorf. Das hat der Bezirksausschuss nach Empfehlung des Sozialausschusses beschlossen. Träger des mit rund 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagten Bauprojekts sind die Barmherzigen Brüder Gremsdorf. Die gemeinnützige Behindertenhilfe unterhält vielfältige Wohn-, Betreuungs- und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderung.

740 000 Euro Eigenmittel

Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt in der Art, dass der Bezirk Mittelfranken die Barmherzigen Brüder ermächtigt, zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe des Bezirkszuschusses auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen und die Kosten hierfür in die Pflegesätze einzubringen. Über 740 000 Euro fließen als Eigenmittel des Trägers in das Bauprojekt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks. red