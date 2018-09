Zuschuss für Ausstellungen

Die Stadt Münnerstadt hat jetzt eine freiwillige Zuwendung für zwei Ausstellungen von der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken zur Förderung der nichtstaatlichen Museen und Sammlungen erhalten. Die Ausstellungen fanden im Jahr 2017 statt. "Die Stadt Münnerstadt ist sehr erfreut über die Zuwendung in Höhe von 524 Euro (Vom Bleisatz zum Digitaldruck) und 558 Euro (So schnell schießen die Preußen nicht...), die von der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken für die Sonderausstellungen im Henneberg-Museum in Münnerstadt überwiesen wurde", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Gesamtkosten der Ausstellung beliefen sich auf 1680 bzw. 1780 Euro. Voraussetzung für die Zuwendungen ist der Verwendungsnachweis. tm