Zuschuss beantragt

Die Stadt Münnerstadt wird für das Haushaltsjahr 2018 Stabilisierungshilfen in einer Höhe von einer Million Euro beantragen. So lautet der einstimmige Beschluss des Stadtrats. Bereits in den Jahren 2014 bis 2017 hatte Münnerstadt Stabilisierungshilfen in Höhe von insgesamt 3,1 Millionen Euro bezogen. "Warum beantragen wir nicht drei, vier oder fünf Millionen Euro?, wollte Stadträtin Rosina Eckert (Forum aktiv) während der Diskussion wissen. "Wir gehen davon aus, dass eine Million das Maximum ist", sagte Bürgermeister Helmut Blank (CSU). Das sei der Stadt so signalisiert worden. Mehr könnte es trotzdem geben. tm