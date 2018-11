Zuschüsse werden besprochen

Am Dienstag, 27. November, findet ab 19.30 Uhr im Rathaus die nächste Sitzung des Marktgemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Pilgerlager 2019 in Burgwindheim und die Zuschüsse an örtliche Vereine 2018. Außerdem geht es um die Förderung der Renovierungsarbeiten an der Ortskapelle in Kappel. red