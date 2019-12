Zuschüsse für Sanierungen

Die Bayerische Landesstiftung unterstützt auch in diesem Jahr Projekte in der Region. Wie der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) mitteilt, fließen 47 000 Euro in den Landkreis Bamberg. Zuschüsse erhalten fünf Sanierungsmaßnahmen in Schönbrunn, Litzendorf, Heiligenstadt, Scheßlitz und Stadelhofen. In die Gemeinde Schönbrunn fließen 8100 Euro für die Sanierung der Ortskapelle in Steinsdorf. Die Katholische Kirchenstiftung Litzendorf-Lohndorf bekommt einen Zuschuss von 4250 Euro für die Innenrenovierung der Friedhofskapelle St. Andreas. Fördermittel in Höhe von 3150 Euro gewährt die Landesstiftung für die Wiederinstandsetzung eines Wasserrades in Veilbronn im Markt Heiligenstadt. Außerdem wird die Teilsanierung der Westmauer der Ruine Giechburg in Scheßlitz mit 26 000 Euro unterstützt. Und die Sanierung der Ortskapelle St. Wolfgang in Wölkendorf in der Gemeinde Stadelhofen wird mit 5500 Euro bezuschusst. red