Zuschüsse für Objekte: über 41 000 Euro

Die Bayerische Landesstiftung fördert bayernweit zahlreiche Objekte mit besonderer kultureller oder sozialer Bedeutung. Am Dienstag wurden über die neuesten Fördermaßnahmen die Beschlüsse gefasst. Dabei werden auch wieder einige Objekte in Stadt und Landkreis Coburg Zuschüsse erhalten. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag mit und sagt: "Mit großer Freude sehe ich, dass erneut einige besonders kulturell

bedeutsame Objekte in Stadt und Landkreis Coburg durch die Bayerische Landesstiftung gefördert werden. In der Summe fließen so mehr als 41 000 Euro an Zuschüssen in unsere Region. Mein besonderer Dank gilt deshalb sowohl der Landesstiftung für ihren Einsatz zum Erhalt unserer wertvollen Kulturgüter als auch dem Freistaat

Bayern und insbesondere auch den Bürgerinnen und Bürgern, die mit viel eigenem Engagement und Geld sich hierbei einbringen."

Im Landkreis Coburg werden Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei einem Objekt in Tambach mit 11 500 Euro und einem Anwesen in Lahm mit 6800 Euro bezuschusst sowie die Generalsanierung eines Gebäudes in Bad Rodach mit 8500 Euro unterstützt. In der Stadt Coburg wird die Sanierung eines Anwesens in der Ketschengasse mit 14 500 Euro gefördert. red