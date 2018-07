Zuschüsse für Kirchen

ct



Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat diverse Zuschüsse für Projekte in der Coburger Region beschlossen. Das hat die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld mitgeteilt. Der evangelischen Kirchengemeinde Meeder wurde demnach zur Generalsanierung des Pfarrhauses in Meeder ein Zuschuss von 8500 Euro bewilligt. Zur Instandsetzung des Stalldaches und des Dachstuhls eines Anwesens in Ahorn gibt es einen Zuschuss von 13 500 Euro. Die evangelische Kirchengemeinde Gestungshausen erhält zur Sanierung der Fassade des Wehrturms an der Pfarrkirche 5040 Euro und zur Sanierung der Westfassade des Gemeindehauses 8500 Euro.