Zuschüsse für Jugendarbeit

Am Dienstag, 12. Februar, 18.30 Uhr, bietet der Kreisjugendring (KJR) Haßberge einen Informationsabend zum Zuschusswesen an. In der gemeinsamen Geschäftsstelle von Kreisjugendring und Kommunaler Jugendarbeit Haßberge in der Promenade 5 in Haßfurt werden die Zuschussbereiche vorgestellt, formale Grundlagen besprochen und individuelle Fragen bearbeitet, teilte der KJR mit. Der Kreisjugendring gibt Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der allgemeinen Jugendarbeit aus den Mitteln des Kreises Haßberge. Anmeldeschluss ist der 11. Februar (Montag). red