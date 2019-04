Zuschüsse für Jagdgenossen

Zuschuss für Wegebau- und Pflegemaßnahmen hatten die Jagdgenossenschaften Mühlhausen und Schirnsdorf bei der Gemeinde beantragt. Bei der Jagdgenossenschaft Mühlhausen waren Kosten in Höhe von 3214 Euro, bei der Schirnsdorfer Genossenschaft in Höhe von 3249 Euro entstanden. Die Marktgemeinde bezuschusse den Wegebau mit 25 Prozent, die Heckenpflege mit 40 Prozent, teilte Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Daraus ergeben sich für Mühlhausen 847 Euro, für Schirnsdorf 862 Euro an Zuschuss. See