Zuschüsse für die Feuerwehren

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am Montag, 18. November, um 9 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Lichtenfels statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der Bewilligung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Feuerwehren Altenkunstadt, Weismain, Ebensfeld, Bad Staffelstein, Burgkunstadt und Lichtenfels. Ein weiteres Thema ist die Umnutzung des Anwesens in der Gabelsberger Straße 24 in Lichtenfels zu einem Verwaltungsgebäude und Anbau eines Aufzugs. red