Zuschlag für Stadtwerke

Im nichtöffentlichen Teil der Kreisausschusssitzung stand die Vergabe für Lieferung von Erdgas an die kreiseigenen Objekte des Landkreises Bad Kissingen an. Der Kreisausschuss hatte beschlossen, für die Lieferung von Erdgas für die Lieferjahre 2020 bis einschließlich 2023 - soweit keine Einwände durch unterlegene Bieter erfolgen - der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH den Zuschlag zu erteilen. Hierzu wurde nun nach Ablauf der Frist der Auftrag an die Stadtwerke Bad Kissingen GmbH vergeben. red