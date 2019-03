Zusatzvorstellungen von "Loss die Sunna rei!"

"Loss die Sunna rei!" heißt das neue Erfolgsstück mit Robert Eller, Siggi Michl und Rüdiger Baumann. Nachdem alle Vorstellungen ausverkauft waren, setzen die drei noch ein paar Vorstellungen drauf. Am 17., 22. und 24. März und 7. und 26. April sind sie im Theater "Das Baumann" in Ziegelhütten zu erleben. Beginn ist freitags um 20 Uhr, an den Sonntagen um 19 Uhr.

Verdi für Kühe

Zum Inhalt: Herr Dr. Hiddenkampp (Siggi Michl) war ein Star bei den Milchbauern. Durch Beschallung der Kühe mit Musik von Verdi und Louis Armstrong stieg die Milchproduktion um bis zu 8 Prozent. Nun möchte er die Wunderkraft der Töne nutzen, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Lebensformen zu untersuchen. Dabei experimentiert er, unterstützt vom schwach motivierten Mitarbeiter Albert Abel (Robert Eller) mit geheimnisvollen Pilzen, allerdings bisher ohne Erfolg. Gerade als der Ministerialbeamte Lochner (Rüdiger Baumann) den Geldhahn zudrehen will, geben die Pilze ein Signal! Herr Dr. Hiddenkampp entdeckt das Geheimnis. Nicht nur der Ton macht die Musik, es gibt noch eine weitere wichtige Komponente. Ein Happy End ist in Sicht. Aber ausgerechnet jetzt fällt die Beschallungs-Anlage aus. Da hilft nur eins: selber singen.

Karten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf unter www.das-baumann.de oder bei Sintenis Deko & Schenken, Blaicher Straße 25. Telefonische Infos unter 09221/933 93. red